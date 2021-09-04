Александр Петраков провел серьезную ротацию "основы" по сравнению с поединком против Казахстана. В старте Украины нет Караваева, Сидорчука и Соболя. Также в заявку не попали дисквалифицированный Зинченко и травмированный Буяльский.

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УКРАИНА: Пятов – Тымчик, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Цыганков – Яремчук.

ФРАНЦИЯ: Льорис – Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь – Коман, Чуамени, Погба, Рабьо – Гризманн, Марсьяль.

Во всех четырех поединках отбора ЧМ-2022 с участием нашей национальной команды зафиксирован идентичный результат – ничья. Дважды "сине-желтые" разошлись миром с казахами, еще по разу делили очки с Францией и Финляндией.