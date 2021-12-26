Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик наразі є найкращим бомбардиром УПЛ та потрапив на радари європейських клубів. Але шлях на вершину був непростим.

Талановитий футболіст зростав далеко не в тепличних умовах. Футбол став для нього справою, яка могла подарувати шлях у нове життя.

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"Умови були важкі, ми у гуртожитку жили до 16 років. У нас була кімната 6 метрів, ми там утрьох жили. Ну, у мене кімнати не було. Я розумів, що футбол може поміняти все моє життя. Я розумів, що потрібно віддаватися своїй справі, бути професіоналом.

У мене найнебезпечніший гуртожиток був на районі. Там усілякі наркомани були", – розповів Артем.

Нагадаємо, гол Довбика у ворота Швеції вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020. Зараз він перебуває на вершині таблиці бомбардирів чемпіонату України – у 18 матчах він забив 14 голів.