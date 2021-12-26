Віталій Кварцяний славився шаленими навантаженнями, витримати які міг далеко не кожен футболіст. Великий обсяг робіт довелося на собі відчути й Артему Довбику.

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Кожного дня команда пробігала по 15 кілометрів, а також виконувала багато силових вправ. 7 днів зборів на Шацьких озерах футболіст прирівняв до служби в армії.

"Постійно крос, вправи. Один м'яч на 35 – 40 людей. Я жодного разу, мабуть, до м'яча не торкнувся. Ми грали 15 на 17, 17 на 17. О 6:30 був підйом, випивали овес.

Він мені казав: "Артеме, я хочу, щоб ти був як кінь. Мені треба, щоб ти пив овес". Я думав: "Який овес?" Просто був казан, ми брали, випивали та бігли. Ми прибігали, лягали спати, потім знову вставали, їли та бігли. За 7 днів я пробіг 105 кілометрів, – розповів Довбик.

Після таких навантажень результативність форварда різко впала. За 8 матчів у складі Дніпра він не забив жодного гола.

Нагадаємо, наразі Довбик очолює рейтинг бомбардирів українського чемпіонату, на його рахунку 14 голів у 18 матчах, а також 5 результативних передач.

За нападником слідкує багато європейських клубів. ЗМІ повідомляли, що СК Дніпро-1 хоче отримати за форварда мінімум 15 мільйонів євро.