Талантливый футболист рос далеко не в тепличных условиях. Футбол стал для него делом, которое могло подарить путь в новую жизнь.

К теме Пей овес, ты должен быть, как конь, – Довбык вспомнил издевательство Кварцяного на тренировках

"Условия были тяжелые, мы в общежитии жили до 16 лет. У нас была комната 6 метров, мы там втроем жили. Ну, у меня комнаты не было. Я понимал, что футбол может поменять всю мою жизнь. Я понимал, что нужно отдаваться своему делу, быть профессионалом.

У меня самое опасное общежитие было на районе. Там всякие наркоманы были", – рассказал Артем.

Напомним, гол Довбыка в ворота Швеции вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020. Сейчас он находится на вершине таблицы бомбардиров чемпионата Украины – в 18 матчах он забил 14 голов.