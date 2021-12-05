Жахлива серія Шевченка: Дженоа знову програє і не забиває
Джерело:24 канал
Четвертий матч поспіль команда Андрія Шевченка не може забити. Цього разу генуезці капітулювали в Турині 0:2.
Проблеми для гостей почалися у самому дебюті. Хуан Куадрадо запустив фантастичну ракету під поперечку прямим ударом з кутового!
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Знекровлена втратами команда Шевченка практично не мала якісних спроб для того, щоб відігратися. Навпаки Ювентус міг збільшувати перевагу – неодноразово рятував голкіпер Сальваторе Сірігу.
Наприкінці поєдинку муки Дженоа завершилися. Пауло Дибала виконав класний обвідний удар і вбив інтригу. 27 ударів Ювентуса (з них 14 у ствір) проти жодного (!) у Дженоа. Слова зайві.
Генуезці все ще з 10 очками в активі посідають третє місце з кінця у турнірній таблиці Серії А.
Чемпіонат Італії, 16 тур
Ювентус – Дженоа 2:0
Голи: Куадрадо, 9, Дибала, 82.