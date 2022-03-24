Думаю, Зеленський підтримає таку ідею, – в УАФ заговорили про спільне проведення ЧС із Британією

Голова УАФ Андрій Павелко розповів про варіант із проведенням чемпіонату світу в Україні. Футбольний чиновник вважає, що наша країна може провести не лише Євро, а й Мундіаль.

Зокрема, в ефірі національного телемарафону Андрій Павелко розповів про спроможність України підготуватися до Євро-2028. Голова УАФ висловив впевненість у тому, що країна потенційно зможе провести цей турнір. Разом з тим, він сказав про готовність прийняти Мундіаль.

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"Чому б не подати заявку на чемпіонат світу? Євро в нас уже було, краще поборотися за чемпіонат світу. Тим паче, що Україна об’єднала весь світ. Мабуть, не чемпіонат Європи, ми його вже проводили. А от чемпіонат світу буде набагато краще", – заявив Павелко.

Згодом футбольний чиновник у соцмережах написав про ще один проєкт:

Пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великобританії. Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великобританією провести такі змагання на найвищому рівні.