В частности, в эфире национального телемарафона Андрей Павелко рассказал о возможности Украины подготовиться к Евро-2028. Глава УАФ выразил уверенность в том, что страна потенциально сможет провести этот турнир. Вместе с тем он сказал о готовности принять Мундиаль.

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"Почему бы не подать заявку на чемпионат мира? Евро у нас уже было, лучше побороться за чемпионат мира. Тем более, что Украина объединила весь мир. Пожалуй, не чемпионат Европы, мы его уже проводили. А вот чемпионат мира будет намного лучше", – заявил Павелко.

Потом футбольный чиновник в соцсетях написал о еще одном проекте:

Предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира по Украине и Великобритании. Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и поспособствует ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и возобновления украинской футбольной инфраструктуры, мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне.