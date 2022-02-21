Здійняли такий шум, ніби я гравець збірної, – Мампассі не вважає зрадою перехід у Росію

Трансфер молодого захисника Шахтаря Марка Мампассі у Локомотив став для усіх неприємним сюрпризом. Талант вирішив будувати свою кар'єру у Росії.

Реакція на перехід таланта у Локомотив була бурхливою. У мережі його називали зрадником, але футболіст заявляє, що був готовий до цього.

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В Україні такий шум підняли, ніби я гравець збірної. Я грав у Маріуполі, мене ніхто не знав. Я не можу зрозумти людей, які не знають ситуації. Я аполітичний, за новинами не слідкую і телевізр не дивлюсь,

– сказав Мампассі.

Таланту закидали, що він зрадник, адже поїхав грати до країни-агресора. Футболіст обмежив доступ до свого профілю в інстаграмі, щоб писати йому могли лише ті, хто підписаний на його сторінку.

Мампассі виступав за юнацькі збірні України, у свої 18 вже грав в УПЛ. Після переходу у Росію виклик до табору національної команди він навряд чи отримає. Як запевнив Мампассі, коли він підписував контракт з Локомотивом, то усвідомлював, на що йде.