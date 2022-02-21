"Фіалки" відкрили рахунок у матчі, але незабаром Руслан Маліновський відновив статус-кво. Арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Хатебура, який не торкався м'яча.

До теми Аталанта скандально програє Фіорентині – скасований гол Маліновського, вилучення Гасперіні

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дуже різко відреагував на ситуацію, за що отримав червону картку. Після гри він проігнорував журналістів та не з'явився на пресконференцію.

Сам автор гола доволі стримано прокоментував скасований гол, через який його команда зазнала поразки. Руслан у твіттері дав посилання на сайт Аталанти, де був зроблений розбір епізоду.

Поразка Фіорентині ускладнила Аталанті завдання потрапляння у топ-4. Бергамаски відстають від Ювентуса на 3 очки, але мають ще гру у запасі.