Реакция на переход таланта в Локомотив была бурной. В сети его называли изменником, но футболист заявляет, что был готов к этому.

Интересно Малиновский отреагировал на скандально отмененный гол – из-за него Аталанта проиграла Фиорентине​

В Украине такой шум подняли, будто я игрок сборной. Я играл в Мариуполе, меня никто не знал. Я не могу понять людей, не знающих ситуации. Я аполитичен, за новостями не слежу и телевизор не смотрю,

– сказал Мампасси.

Талантаобвиняли в том, что он предатель, ведь поехал играть в страну-агрессор. Футболист ограничил доступ к своему профилю в инстаграмме, чтобы писать ему могли только те, кто подписан на его страницу.

Мампасси выступал за юношеские сборные Украины, в свои 18 уже играл в УПЛ. После перехода в Россию вызов в лагерь национальной команды он вряд ли получит. Как заверил Мампасси, когда он подписывал контракт с Локомотивом, то сознавал, на что идет.