На думку Левченка, підопічним Шевченка під силу пройти у раунд плей-офф Євро-2020.

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"З групи наша команда зобов'язана виходити, навіть при наявності в квартеті збірної Нідерландів. Підопічних Франка де Бура зараз хитає. Я не можу сказати, що нідерландці зараз настільки сильні, що їм буде вкрай складно протистояти, хоча, природно, на папері саме вони фаворити нашої групи.

При всій повазі до Північної Македонії, але цю збірну Україна повинна обігравати за будь-яких умов. А ось з командою Австрії буде складніше. Ця збірна вміє боротися до кінця, колючий суперник, у австрійців збалансована команда. Проте, і в цій грі підопічним Андрія Шевченка по зубах досягти потрібного результату. Тому, повторюся, ми повинні вимагати від збірної України на Євро як мінімум виходу з групи", – наголосив Левченко.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться вже 11 червня.