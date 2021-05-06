По мнению Левченко, подопечным Шевченко по силам пройти в плей-офф Евро-2020.

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"Из группы наша команда обязана выходить, даже при наличии в квартете сборной Нидерландов. Подопечных Франка де Бура сейчас качает. Я не могу сказать, что голландцы сейчас настолько сильны, что им будет крайне сложно противостоять, хотя, естественно, на бумаге именно они фавориты нашей группы.

При всем уважении к Северной Македонии, но эту сборную Украина должна обыгрывать при любых условиях. А вот с командой Австрии будет сложнее. Эта сборная умеет бороться до конца, колючий соперник, у австрийцев сбалансированная команда. Однако, и в этой игре подопечным Андрея Шевченко по зубам достичь нужного результата. Поэтому, повторюсь, мы должны требовать от сборной Украины на Евро как минимум выхода из группы", – отметил Левченко.

Напомним, Евро-2020 начнется уже 11 июня.