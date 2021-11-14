Збірна України провела тренування: 25 гравців у обоймі, перегляд гри конкурентів, виліт у Боснію

Наша національна команда продовжує підготовку до ключового матчу року. У вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" зіграють з Боснією та Герцеговиною.

У суботу, 13 листопада, українська національна команда провела тренування на НСК "Олімпійський". У занятті взяли участь усі 25 футболістів, викликаних Олександром Петраковим на листопадовий збір.

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У процесі підготовки до тренування футболісти додивлялися матч між Боснією та Герцеговиною і Фінляндією, який завершився перемогою гостей 3:1, що не могло потішити українців.

Чергове тренування українська команда проведе у неділю зранку на НСК "Олімпійський", а о 18:00 вилетить до Сараєва. Вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють у вівторок, 16 листопада, у боснійській Зениці. Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом. Для виходу у плей-оф Україну влаштує лише перемога і поразка або нічия (за певних умов) збірної Фінляндії у грі з Францією, що розпочнеться паралельно.