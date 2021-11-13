Чемпіонат світу-2022, відбір, груповий етап, група D

Боснія і Герцеговина – Фінляндія – 1:3

Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73

Гості заволоділи ініціативою та першими отримали шанс забити. Суомі заробили право на пенальті, але рахунок на табло залишився з нулями – Пуккі не зумів реалізувати шанс. На щастя для форварда, Форсс швидко виправив помилку лідера команди та вивів гостей вперед.

Наприкінці першого тайму Райтала отримав пряму червону, і здавалося, що друга половина гри пройде під диктовку господарів. Але гол Лода на старті другого тайму спутав Боснії всі карти. Менало скоротив відставання в рахунку, але О'Шонессі поставив крапку в матчі.

Фінляндія набрала 11 очок та вийшла на 2 місце групи D, 16 листопада Суомі прийматимуть Францію. Україна, у якої 9 очок, для виходу у плей-офф відбору на Мундіаль в Катарі тепер мусить перемагати Боснію та сподіватися, що французи зуміють обіграти фінів, або ж принаймні не поступляться менш іменитому супернику.