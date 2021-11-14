В субботу, 13 ноября, украинская национальная команда провела тренировку на НСК "Олимпийский". В занятии приняли участие все 25 футболистов, вызванных Александром Петраковым на ноябрьский сбор.

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В процессе подготовки к тренировке футболисты досматривали матч между Боснией и Герцеговиной и Финляндией, завершившийся победой гостей 3:1, что не могло порадовать украинцев.

Очередную тренировку украинская команда проведет в воскресенье утром на НСК "Олимпийский", а в 18:00 вылетит в Сараево. Решающий матч в отборе на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют во вторник, 16 ноября, в боснийской Зенице. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф Украину устроит победа и поражение или ничья (при определенных условиях) сборной Финляндии в игре с Францией, которая начнется параллельно.