У збірній Казахстану перед матчем з Україною спалах COVID-19

Джерело:Телеграм Kozhakhmet_inside_official.
Збірна Казахстану має серйозні проблеми перед вильотом до Києва на матч проти України у відборі до ЧС-2022.
У розташуванні збірної Казахстану виявили COVID-19 одразу в декількох осіб: тренера Сергія Калюбіна та адміністратора команди Максима Шауберта.
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Наразі вирішується, чи зможе вся делегація вирушити на матч проти України до Києва, адже з хворими контактували інші члени тренерського штабу, персоналу та гравці.
Матч кваліфікації Чс-2022 Україна – Казахстан запланований на 31 березня, початок о 21:45. Казахи наразі є аутсайдером групи D – у їхньому активі 0 очок після одного проведеного матчу.Леоненко назвав головного винуватця у голі Фінляндії: це не Миколенко