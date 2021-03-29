В сборной Казахстана перед матчем с Украиной вспышка COVID-19
Сборная Казахстана имеет серьезные проблемы перед вылетом в Киев на матч против Украины в отборе к ЧМ-2022.
Источник:Телеграм Kozhakhmet_inside_official.
В расположении сборной Казахстана обнаружили COVID-19 сразу у нескольких лиц: тренера Сергея Калюбина и администратора команды Максима Шауберта.
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Сейчас решается, сможет ли вся делегация отправиться на матч против Украины в Киев, ведь с больными контактировали другие члены тренерского штаба, персонала и игроки.
Матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Казахстан запланирован на 31 марта, начало в 21:45. Казахи сейчас являются аутсайдером группы D – в их активе 0 очков после одного проведенного матча.
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