Збірна Фінляндії оголосила склад на матч з Україною

Наставник фінської команди викликав на майбутні поєдинки 25 футболістів. Вони зіграють у рамках відбору на ЧС-2022 проти України і Боснії та Герцеговини. Також фіни проведуть спаринг зі Швейцарією.

Джерело: сайт Футбольної асоціації Фінляндії

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва оголосив список гравців на березневі відбіркові матчі ЧС-2022. Вже 28 березня фіни зіграють у Києві проти збірної України.

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Воротарі: Йєсс Йоронен (Брешія, Італія), Нікі Мяєнпяя (Венеція, Італія) Карл-Йохан Ерікссон (Мяллбі АІФ, Швеція);

Захисники: Йоона Тойвіо (Хеккен, Швеція), Паулюс Арауюрі (Пафос, Кіпр), Юхані Ояла (Вайле, Данія), Роберт Іванов (Варта, Польща), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Альбін Гранлунд (Сталь, Польща) Юкка Райтала (Монреаль Імпакт, Канада), Ніколас Хямяляйнен (КПР, Англія), Юха Пірінен (Тренчин, Словаччина), Деніел О'Шонессі (ГІК);

Півзахисники: Тім Спарв (АЕЛ Лариса, Греція), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландія), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеція), Йоні Кауко, Пюрю Сойрі (обидва – Есб'єрг, Данія), Онні Валакарі (Пафос, Кіпр), Робін Лод (Міннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегія), Расмус Кар'ялайнен (Еребру, Швеція);

Нападники: Теєму Пуккі (Норвіч, Англія), Джоел Пох'янпало (Уніон Берлін, Німеччина), Маркус Форсс (Брентфорд, Англія).

Свій перший поєдинок у відборі на ЧС-2022 збірна Фінляндії проведе 24 березня із Боснією та Герцеговиною у Гельсінкі. 31 березня фіни зіграють товариський матч зі Швейцарією у Санкт-Галлені.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал 25 игроков на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной и Украиной и товарищеский поединок с Швейцарией. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Состав сборной Финляндии: Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция); Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК); Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция); Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия). Сборная Финляндии стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 24 марта поединком с Боснией и Герцеговиной на Олимпийском стадионе в Хельсинки. 28 марта подопечные Маркку Канервы встретятся в Киеве на НСК Олимпийский с Украиной. Источник: https://www.footboom.com/foreign/wc2022/1616016655-sbornaya-finljandii-nazvala-sostav-na-poyedinki-s-bosniyey-i-gercegovinoy-i-ukrainoy.html

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал 25 игроков на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной и Украиной и товарищеский поединок с Швейцарией. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Состав сборной Финляндии: Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция); Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК); Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция); Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия). Сборная Финляндии стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 24 марта поединком с Боснией и Герцеговиной на Олимпийском стадионе в Хельсинки. 28 марта подопечные Маркку Канервы встретятся в Киеве на НСК Олимпийский с Украиной. Источник: https://www.footboom.com/foreign/wc2022/1616016655-sbornaya-finljandii-nazvala-sostav-na-poyedinki-s-bosniyey-i-gercegovinoy-i-ukrainoy.html