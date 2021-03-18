Наставник финской команды вызвал на предстоящие поединки 25 футболистов. Они сыграют в рамках отбора на ЧМ-2022 против Украины и Боснии и Герцеговины. Также финны проведут спарринг со Швейцарией.

Источник: сайт Футбольной ассоциации Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва объявил список игроков на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022. Уже 28 марта финны сыграют в Киеве против сборной Украины.

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Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция);

Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК);

Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция);

Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия).

Свой первый поединок в отборе на ЧМ-2022 сборная Финляндии проведет 24 марта с Боснией и Герцеговиной в Хельсинки. 31 марта Финляндия сыграет товарищеский матч со Швейцарией в Санкт-Галлене.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал 25 игроков на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной и Украиной и товарищеский поединок с Швейцарией. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Состав сборной Финляндии: Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция); Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК); Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция); Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия). Сборная Финляндии стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 24 марта поединком с Боснией и Герцеговиной на Олимпийском стадионе в Хельсинки. 28 марта подопечные Маркку Канервы встретятся в Киеве на НСК Олимпийский с Украиной. Источник: https://www.footboom.com/foreign/wc2022/1616016655-sbornaya-finljandii-nazvala-sostav-na-poyedinki-s-bosniyey-i-gercegovinoy-i-ukrainoy.html

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал 25 игроков на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной и Украиной и товарищеский поединок с Швейцарией. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Состав сборной Финляндии: Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция); Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК); Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция); Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия). Сборная Финляндии стартует в отборочном цикле ЧМ-2022 24 марта поединком с Боснией и Герцеговиной на Олимпийском стадионе в Хельсинки. 28 марта подопечные Маркку Канервы встретятся в Киеве на НСК Олимпийский с Украиной. Источник: https://www.footboom.com/foreign/wc2022/1616016655-sbornaya-finljandii-nazvala-sostav-na-poyedinki-s-bosniyey-i-gercegovinoy-i-ukrainoy.html