Молодий захисник Марк Мампассі перейшов у московський Локомотив. Він заявляє про готовність грати за Україну, але трансфер в Росію наразі унеможливлює його виклик.

На думку Мирона Маркевича, про продаж 18-річного українця в Росію потрібно питати Шахтар, адже це трансферна політика клубу. Разом з тим футболіст повинен розуміти, що чекати на виклик у національну збірну України наразі не варто.

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"Російське громадянство? Не знаю всіх нюансів. Адже він грав за юнацьку збірну України. У нього є батьки, напевно, вони вирішуватимуть ці питання. Згоден, що збірна України для нього на цьому етапі тепер уже закрита. Як показує практика, гравці з чемпіонату Росії до збірної України не запрошуються", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, першу частину сезону Мампассі провів в оренді у Маріуполі. Московський Локомотив придбав його у донецького Шахтаря за 4 мільйони євро. Марк грав за юнацьку збірну України віком до 19 років. Українські гравці, які виступають у російському чемпіонаті, виклик у лави національної команди не отримують.