"Розумів, що у Чехії має бути ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії залишили весь основний склад. У мене були трохи не ті ресурси. Але хлопці молодці. Грали, віддавалися. Малюнка не було хорошого, було багато втрат. Зате в таких іграх хлопці починають грати. П'ять дебютантів. І команда чвертьфіналіст Євро... Ну 20 секунд. З Казахстаном 20 секунд, тут 20 секунд. Я вже зайшов у роздягальню і сказав: "Ну так же, хлопці, не можна. Потрібно якусь концентрацію мати. Хтось повинен керувати, а вас розстрілюють". У них вже сил не було", – сказав Петраков.

До теми Треба щось з цим робити, – дебютант збірної України про ключову проблему і забитий гол

Також Олександр Васильович розповів про вимушену заміну Сергія Кривцова у перерві.

Він попросив заміну. У нього щось з ногою. Центральних захисників не було. Але я заздалегідь розумів. З Соболем переговорив. Він теж 1995-го року, добре його знаю. Едик вийшов, не підвів. Добре, що так. Тільки нічия… У мене аж серце болить.

Петраков підсумував три вересневі поєдинки для своєї команди: "Збір був дуже важким. Але я впорався. Мені допомагали. Пятов допомагав, Ярмоленко теж дуже допомагав. Я вже адаптувався".

У матчах відбору ЧС-2022 Україна поділила очки з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1), а у спарингу зіграла внічию з Чехією (1:1).