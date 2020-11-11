Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек визначився зі списком виконавців, які протистоятимуть Україні. До офіційної заявки не потрапили троє футболістів із переліку тих 26-ти, які перебувають у розпорядженні тренерського штабу.

За повідомленням УАФ, проти збірної України не зіграють півзахисники Якуб Камінскі ("Лех"), Гжегож Крихов'як ("Локомотив", Росія) та Роберт Левандовскі ("Баварія", Німеччина).

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Остаточний варіант заявки "кадри" виглядає таким чином:

Воротарі: Лукаш Фабіанскі ("Вест Хем"), Лукаш Скорупскі ("Болонья"), Войцех Щенсни ("Ювентус").

Захисники: Томаш Кендзьора ("Динамо" Київ), Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньскі ("Сампдорія"), Аркадіуш Река ("Кротоне"), Павел Бохневич ("Гурнік"), Мацей Рибус ("Локомотив" Москва), Каміль Глик ("Беневенто"), Себастьян Валюкевич ("Кальярі"), Роберт Гумни ("Аугсбург").

Півзахисники: Яцек Гуральскі ("Кайрат"), Матеуш Кліх ("Лідс"), Каміль Гросіцкі ("Вест Бромвіч Альбіон"), Каміль Юзвяк, Якуб Модер (обидва – "Лех"), Кароль Лінетті ("Сампдорія"), Себастьян Шиманьскі ("Динамо" Москва), Петр Зеліньскі ("Наполі"), Пшемислав Плахета ("Норвіч").

Нападники: Кшиштоф Пйонтек ("Герта"), Аркадіуш Мілік ("Наполі").

Поєдинок Польща – Україна відбудеться у середу, 11 листопада, у місті Хожуві о 21:45.

Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.

https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591

Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.

https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591



https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591 Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.

https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591 Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591

Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.

https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591

Матч Польща – Україна відбудеться в середу, 11 листопада, у місті Хожув. Гра відбудеться без глядачів.

https://zbirna.24tv.ua/zbirna-polshhi-vtratila-troh-gravtsiv-pered-matchem-novini-sportu_n1454591