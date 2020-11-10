Вже у середу, 11 листопада, Польща на власному полі зіграє товариський матч проти України. Лідер польської команди Роберт Левандовські пропустить зустріч проти підопічних Андрія Шевченка.

Головний наставник збірної Польщі Єжи Бжечек заявив, що дасть відпочинок лідерам команди в матчі проти України. Не виключенням стане і лідер збірної Роберт Левандовський, повідомляє Динамо Київ від Шурика.

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Без лідерів

"Ті виконавці, які брали участь в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також багато грали за свої клуби в національних чемпіонатах, в грі з Україною будуть відпочивати. І це стосується не лише Роберта Левандовського", – сказав наставник збірної.

Тренер наголосив, що буде вдаватись до ротацій у складі. Швидше за все жоден футболіст не проведе на полі всі три поєдинки.

У середу, 11 листопада, підопічні Бжечека зіграють проти України у Хожуві. Далі поляки проведуть два матчі у Лізі Націй проти Італії (15 листопада) та Нідерландів (18 листопада).

Хто ще не зіграє проти України

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник. Голкіпер Дронговський, який виступає за італійську "Фіорентину", був відправлений на самоізоляцію разом зі всіма одноклубниками.

Щодо Карбовника, то у гравця "Легії" був позитивний тест на коронавірус. Тому його виключили зі складу на листопадові матчі.

Натомість Даміан Кадзьор сам попросив не викликати його до збірної на матчі в листопаді. Футболіст лише нещодавно перейшов до складу іспанського "Ейбара" та пропустив передсезонний збір.