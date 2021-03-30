Завдання – потрапити на ЧС, – Шевченко про травму Коноплянки, розмову з Манчіні і склад на ЄВРО

Напередодні третього туру кваліфікації чемпіонату світу наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з журналістами. Зокрема, Андрій Шевченко розповів про втрату ще одного футболіста.

Розмову з пресою Андрій Миколайович розпочав із неприємної новини. "Вчора на тренуванні Євген Коноплянка отримав травму і завтра не зіграє", – сказав тренер нашої збірної.

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Крім того, наставник відповів на запитання про зв'язок кадрових проблем з вінгерами та новими тактичними схемами. "Ми до кожного суперника готуємося по-різному. Зараз ми випробували дві системи, які працюють. Будемо вибирати ту, яка буде кращою, яку команда краще сприймає проти суперника", – пояснив Шевченко.

Головний тренер національної команди поділився думками щодо майбутнього суперника: "Збірна Казахстану – це команда, яка завжди бореться до кінця. Знаємо, що вони грають другим номером. Будемо чекати непростий матч. Перед нами завдання – виграти. Розуміємо, що нам буде протистояти добре організована команда, яка спробує забрати в нас очки. Немає значення в групі, проти кого граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання – потрапити на ЧС. Граємо з Казахстаном чи Францією – кожне очко важливе. Відповідальність у матчах як з Казахстаном, так і з Францією – однакова".

Також Шевченко розповів про розмову з головним тренером збірної Італії. "Нещодавно говорив з Роберто Манчіні. Ми спілкувалися на тему того, щоб УЄФА дав можливість розширити заявковий лист у зв'язку з ситуацією з ковідом і складністю сезону. Я підтримую його. Вважаю, що УЄФА має брати до уваги прохання тренерів. Мені така ініціатива подобається, підтримую її. Що стосується підготовки до ЄВРО. Думаю, зараз немає сенсу про це говорити. Ми дуже добре подивимося кінець сезону, як відновляться гравці з травмами. Уже після останніх матчів зробимо розширений лист, а потім заявковий", – резюмував головний тренер "синьо-жовтих".