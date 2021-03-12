Заважає мовний бар'єр: Коваленко розповів про адаптацію в Аталанті та надії на дебют

Хавбек Аталанти та збірної України Віктор Коваленко розповів про облаштування у новій команді.

За словами Віктора Коваленка, чітких термінів адаптації він собі не визначав, але робить все можливе, щоб якнайшвидше влитися у колектив.

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"Дуже заважає мовний бар'єр – зараз посилено вчу італійську. Важко спілкуватися, хоч по-футбольному я все розумію. Знання мови дуже важливо в Італії. Почав її вивчення, як тільки дізнався, що переходжу в Бергамо, зараз займаюся з викладачем.

Ну і, звичайно, Руслан Маліновський дуже допомагає, якщо я щось нерозумію. Він і його дружина підказують нам, мені і моїй дівчині, і в побуті. Загалом, умови для того, щоб грати, створені ідеальні. Все залежить тільки від мене, від моєї роботи", – розповів Віктор.

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"Перший час було важко, але зараз вже звик. Справа в тому, що в Бергамо я приїхав прямо зі зборів, у Шахтарі ми тільки приступили до роботи після відпустки. Але коли трохи набрав форму – втягнувся. З цим немає жодних проблем.

В Аталанті, безумовно, все трохи по-іншому, але хлопці мене підтримують. Кажуть, що всі так починали, а найважливіше, що в плані фізики наша команда одна з найкращих у європейському футболі, і це дозволяє демонструвати яскраву і результативну гру.

Коли чекати мого дебюту в Бергамо? Сподіваюся, що це станеться вже незабаром. Я працюю і прагну показати тренеру, що можу принести користь команді", – сказав Коваленко.