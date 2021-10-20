Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко пропустив матч Ліги чемпіонів проти Реала. Через травму футболіст був змушений спостерігати за грою з трибун.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар приймав мадридський Реал. "Гірники" зазнали болючї поразки 0:5.

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Фанати донецької команди були шоковані безпорадністю своїх улюубленців. Але найкращою ілюстрацією гри стала реакція Миколи Матвієнка, який теж дивився матч з трибун.

Після 3 турів Ліги чемпіонів Шахтар має в активі лише 1 очко та перебуває на останньому місці у таблиці.