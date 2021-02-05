Захисник збірної України змінив ЛАСК на Осієк

Хорватський клуб орендував Євгена Чеберка.

Джерело: твіттер Осієка

Хорватський Осієк, який йде на другій сходинці місцевого чемпіонату, поповнився захисником збірної України Євгеном Чеберком.

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У липні минулого року оборонець перебрався із Зорі в австрійський ЛАСК. Всього за нову команду Чеберко провів 7 матчів (5 у чемпіонаті, ще по одному в Кубку Австрії та Лізі Європи).

У складі національної збірної України Євген зіграв один поєдинок – в жовтні проти збірної Франції (1:7).