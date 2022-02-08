За воротарів збірної я спокійний, – експерт оцінив перспективи Луніна та інших молодих кіперів

Віталій Рева, який входить у тренерський штаб Руслана Ротаня у молодіжній збірній України, покладає чималі сподівання на молодих українських воротарів. Він обнадійливо оцінює їхнє майбутнє.

"Лунін, Нещерет, Різник, Трубін – це воротарі дуже високого рівня. Але завдання тренера молодіжної збірної не лише підібрати голкіпера, але бачити також у ньому перспективу та можливість, щоб він через певний час грав у національній команді. У мене невеликий досвід – 6-7 років", – розповідає Віталій Рева.

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Також він пригадав, як отримав запрошення у збірну Андрій Лунін:

"Вперше ми викликали його ще в U-19, де головним тренером був Володимир Єзерський. Лунін був на голову вищий за свого конкурента Олега Білика, він завжди хоче бути у грі, любить читати гру, добре грає ногами – це великий плюс. Іноді це бажання завжди бути у грі йому заважає, він робить помилки, але це нормальний процес.

На той момент він був сильнішим, а коли його почали викликати до національної збірної, то через Олександра Шовковського ми намагалися донести, що Луніну краще грати у молодіжній команді. Лунін – спокійний, як для воротаря збірної – це наше майбутнє, але треба грати.

Крім того, відомий у минулому голкіпер охарактеризував сильні сторони Дмитра Різника, Анатолія Трубіна та Руслана Нещерета.

"Різник провів у нас одну-дві гри і його одразу забрали до національної збірної. Там був ковід, у них не вистачало воротарів. Я стежив за ним. За Трубіним ми теж давно стежили, ще коли він був не мужнім, зараз уже подорослішав. Має дуже гарні перспективи. Я їх усіх поважаю, стежу, бажаю їм удачі. Але час летить швидко – лише хтось підходить до молодіжної збірної, а вже заграв – і одразу у національній. З Нещеретом я працював ще в команді U-15, він має хороші якості, дещо потрібно покращувати", – вважає Рева.

Однак тренер воротарів "молодіжки" не хоче виокремлювати свого фаворита:

До всіх добре ставлюся, не люблю, коли порівнюють. Кожен має свої сильні сторони, вони – майбутнє нашого футболу. Хтось грає у Лізі чемпіонів, хтось поїхав у Реал, тому за воротарів нашої національної збірної я спокійний.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Віталій Рева захищає ворота київського Лівого берега, який виступає у Другій лізі. У листопаді ексголкіперу київського Динамо та збірної України виповнилося 47 років.