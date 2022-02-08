Монца виступає в італійській Серії В та планує з часом підвищитися у класі. Клуб став відомим завдяки приходу Сільвіо Берлусконі та Андріано Галліані.

Читайте також Ребров продовжує чемпіонську ходу – Аль-Айн не залишив шансів аутсайдеру

Раніше лунали чутки, що клуб цікавиться послугами Андрія Шевченка. Як запевняє журналіст Ігор Циганик, далі чуток справа не пішла.

Всі чекають, що буде яскравий проект, але у Сільвіо Берлусконі вже немає тієї мотивації і тих емоцій, коли він брав Мілан. Наскільки мені відомо, розмов між Шевченком, Берлусконі і Галліані про те, щоб український тренер очолив Монцу, не було,

– розповів журналіст.

Також Циганик повідомив, що Дженоа просто скористалася ім'ям Шевченка та не виконала тих обіцянок, які клуб озвучив при підписанні контракту. Тепер зірковий українець буде ретельніше обирати місце роботи.

Нагадаємо, Шевченко досі перебуває на контракті в Дженоа та отримує зарплату. Договір чинний до літа 2024 року.

