"Лунин, Нещерет, Ризнык, Трубин – это вратари очень высокого уровня. Но задача тренера молодежной сборной не только подобрать голкипера, но видеть также в нем перспективу и возможность, чтобы он через каое-то время играл в национальной команде. У меня небольшой опыт – 6 -7 лет", – рассказывает Виталий Рева.

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Также он вспомнил, как получил приглашение в сборную Андрей Лунин:

"Впервые мы вызвали его еще в U-19, где главным тренером был Владимир Езерский. Лунин был на голову выше своего конкурента Олега Билыка, он всегда хочет быть в игре, любит читать игру, хорошо играет ногами – это большой плюс. Иногда это желание всегда быть в игре ему мешает, он совершает ошибки, но это нормальный процесс.

На тот момент он был сильнее, а когда его начали вызывать в национальную сборную, то через Александра Шовковского мы пытались донести, что Лунину лучше играть в молодежной команде. Лунин – спокойный, как для вратаря сборной – это наше будущее, но ему нужно играть.

Кроме того, известный в прошлом голкипер охарактеризовал сильные стороны Дмитрия Ризныка, Анатолия Трубина и Руслана Нещерета.

"Ризнык провел у нас одну-две игры и его сразу забрали в национальную сборную. Там был ковид, у них не хватало вратарей. Я за ним следил. За Трубиным мы тоже давно следили, еще когда он был немужественный, сейчас он уже повзрослел. У него очень хорошие перспективы. Я их всех уважаю, слежу, желаю им удачи. Но время летит быстро – только кто-то подходит к молодежной сборной, а уже заиграл – и сразу в национальной. С Нещеретом я работал еще в команде U-15, у него есть хорошие качества, кое-что нужно улучшать", – считает Рева.

Однако тренер вратарей "молодежки" не хочет выделять своего фаворита:

Ко всем хорошо отношусь, не люблю, когда сравнивают. У каждого есть свои сильные стороны, они – будущее нашего футбола. Кто-то играет в Лиге чемпионов, кто-то уехал в Реал, поэтому за вратарей нашей национальной сборной я спокоен.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Рева защищает ворота киевского Левого берега, выступающего во Второй лиге. В ноябре экс-голкиперу киевского Динамо и сборной Украины исполнилось 47 лет.