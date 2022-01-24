Вихованець Шахтаря Владлен Юрченко близький до підписання контракту з новим клубом. Після невдалого періоду в УПЛ він спробує підкорити Європу.

Владлен Юрченко, який раніше був одним із найбільш перспективних українських футболістів, зробить ще одну спробу підкорити Європу. Футболіст близький до підписання контракту з Ригою.

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Повідомляється, що клуб не поскупився на цифри у контракті. Хавбеку запропонували заробіток на рівні Шахтаря та Динамо. Щоправда, скільки точно зароблятиме Юрченко – наразі невідомо.

Поточний сезон Владлен проводив у чернігівській Десні. Він провів за "сіверян" 7 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Коли у чернігівського клубу почалися фінансові проблеми, хавбек зумів домовитися про припинення співпраці та отримав статус вільного агента.

Раніше Юрченко захищав кольори Іллічівця, Байєра, Вайле, Зорі та Десни. Портал Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

Автор Роман Колодрубський