Владлен Юрченко, ранее бывший одним из наиболее перспективных украинских футболистов, предпримет еще одну попытку покорить Европу. Футболист близок к подписанию контракта с Ригой.

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Сообщается, что клуб не поскупился на цифры в контракте. Хавбеку предложили заработок на уровне Шахтера и Динамо. Правда, сколько точно будет зарабатывать Юрченко – пока неизвестно.

Текущий сезон Владлен проводил в черниговской Десне. Он провел за "северян" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Когда у черниговского клуба начались финансовые проблемы, хавбек сумел договориться о прекращении сотрудничества и получил статус свободного агента.

Ранее Юрченко защищал цвета Ильичевца, Байера, Вайле, Зари и Десны. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Автор Роман Колодрубский