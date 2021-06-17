Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко поділився емоціями після перемоги у другому турі групового етапу на Євро-2020. Вінгер гордий за національну команду.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко привітав з перемогою команду та вболівальників. На думку футболіста, гра була важкою, а особливо понервувати довелося у другому таймі.

До теми Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд дебютної перемоги нашої збірної на Євро-2020

Перший тайм виграли 2:0, але знали, що після перерви команда суперника буде бігти вперед, буде атакувати. Їм втрачати нічого, ми це прекрасно знали. Дуже важка гра. На чемпіонаті Європи, думаю, легких матчів не буває. Залишили дуже багато сил, – сказав Андрій.

Також вінгер відзначив асист Карваєва, після якого йому вдалося відкрити рахунок у поєдинку.