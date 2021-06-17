Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил с победой команду и болельщиков. По мнению футболиста, игра была тяжелой, особенно понервничать пришлось во втором тайме.

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Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оддали очень много сил, – сказал Андрей.

Также вингер отметил ассист Карваева, после которого ему удалось открыть счет в поединке.