Євро-2020, 2 тур групового етапу, група С

Україна – Північна Македонія – 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі, 57

Незабитий пенальті: Маліновський, 84 (воротар)

До теми 12-й гравець: як фани допомагають Україні перемагати Північну Македонію – потужні фото з трибун

Рахунок у матчі після вдалого розіграшу кутового відкрив Андрій Ярмоленко. Згодом Андрій асистував на Яремчука, який впевнено переграв Дмітрієвскі. У другому таймі Україна віддала ініціативу, чим скористався суперник. Македонія отримала право на пенальті – Бущан парирував удар Аліоскі, але м'яч відскочив назад до захисника македонців. Можливість забити з пенальті отримала і Україна, але Руслан Маліновський з позначки не зумів переграти воротаря.

У підсумку – важлива перемога з рахунком 2:1 та збереження шансів на вихід у плей-оф.