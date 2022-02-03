Одразу двоє талановитих українських нападників поїхали підкорювати Європу. Владислав Супряга став гравцем Сампдорії, а Данило Сікан вирушив у німецьку Ганзу.

На думку колишнього наставника Дніпра та Металіста Мирона Маркевича, обидва хлопці заслуговують на свій шанс. У своїх клубах талановиті нападники не мали ігрового часу, тому оренда у європейські клуби має стати трампліном у їхній кар'єрі.

Читайте також Циганков знизив майстерність, – екстренер збірної пророкує таланту вічну кар'єру в Динамо

Потенціал у хлопців – величезний, ось тільки часу на розгойдування у них вже немає. Вони – легіонери, і необхідно бути на видноті, тим більше, що Сампдорія та Ганза перебувають у нижній частині турнірної таблиці і, звичайно, на новачків сподіваються,

– вважає Маркевич.

Також фахівець переконаний, що вдалі виступи за Сампдорію та Ганзу допоможуть Сікану та Супрязі здобути стабільне місце у складі національної збірної України. Під керівництвом Олександра Петракова їх вдалося стати чемпіонами світу, тому фахівець готовий довіряти обом виконавцям.

Нагадаємо, Владислав Супряга та Данило Сікан виступатимуть за Сампдорію та Ганзу на правах оренди. У контракті динамівця прописана опція викупу, а от Шахтар прощатися з Сіканом не збирається. Його вояж у другу Бундеслігу має лише одну мету – здобуття ігрової практики.