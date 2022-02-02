Монако був готовий заплатити за 24-річного футболіста 20 мільйонів євро. Щоправда, Динамо мало відпустити його в оренду, а не одразу оформити трансфер.

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На думку колишнього тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо, така ціна за хавбека – надто висока. Експерт переконаний, що час Віктора їхати в Європу вже минув, тому він проведе усю кар'єру в лавах киян.

Він дуже часто травмується. Тому Віктор ретельно обмірковує – йти кудись, чи вже закінчувати в Динамо. Він знизив свою майстерність. Тому я теж думаю, що Циганкову краще залишитися в Динамо,

– сказав Сабо.

У 18 матчах чемпіонату України 2021/22 Циганков забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі. Раніше його сватали у команди Серії А, проте жоден клуб так і не зробив Динамо конкретної пропозиції.