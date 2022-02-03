По мнению бывшего наставника Днепра и Металлиста Мирона Маркевича, оба парня заслуживают своего шанса. В своих клубах у талантливых нападающих не было игрового времени, поэтому аренда в европейские клубы должна стать трамплином в их карьере.

Читайте также Цыганков снизил мастерство, – экстренер сборной предсказывает таланту вечную карьеру в Динамо

Потенциал у ребят – огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они – легионеры, и необходимо быть на виду, тем более что Сампдория и Ганза находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются,

– считает Маркевич.

Также специалист убежден, что удачные выступления за Сампдорию и Ганзу помогут Сикану и Супряге получить стабильное место в составе национальной сборной Украины. Под руководством Александра Петракова их удалось стать чемпионами мира, потому специалист готов доверять обоим исполнителям.

Напомним, Владислав Супряга и Даниил Сикан будут выступать за Сампдорию и Ганзу на правах аренды. В контракте динамовца прописана опция выкупа, а вот Шахтер прощаться с Сиканом не собирается. Его вояж во вторую Бундеслигу имеет только одну цель – получение игровой практики.