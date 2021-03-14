Євро-2020: зірковий ван Дейк пропустить турнір і не зіграє проти України

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк не зможе допомогти національній команді Нідерландів на Євро-2020.

На думку головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, захисники мерсисайдців Вірджил ван Дейк та Джо Гомес не встигнуть відновитися до Євро-2020.

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"Джо все ще навіть не бігає, Вірджил вже розпочав бігову роботу, але йому дуже складно. Ми будемо щасливі, коли вони будуть готові тренуватися з нами, але про Євро я б не думав.

Коли гравець повинен повернутися, щоб бути готовим до гри на Євро? За тиждень до цього? У день початку Євро? Я не знаю. Я розумію, можливо, це необхідно, але ми не можемо ухвалювати це рішення і не будемо. Вони повернуться, коли повернуться", – сказав Клопп.

Нагадаємо, Євро-2020 стартує 11 червня. Вірджил ван Дейк – лідер збірної Нідерландів, з якою підопічні Шевченка зіграють у рамках групового етапу 13 червня.