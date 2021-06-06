Євро-2020: зірковий хавбек Реала Тоні Кроос може завершити кар'єру в збірній після турніру

Схоже на те, що Євро-2020 стане останнім турніром в збірній для цілої плеяди футболістів.

Одразу після Євро-2020 німецький хавбек Тоні Кроос обговорить з наставником команди своє майбутнє.

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Після того, як турнір завершиться, я подумаю і поговорю з Гансі Фліком. Ми з ним давно знаємо один одного, – сказав Кроос.

У футболці Бундестім 31-річний хавбек дебютував у 2010 році. Він встиг провести за національну команду 101 матч, забити 17 голів та віддати 19 результативних передач.

На груповому етапі Євро-2020 "німецька машина" зустрінеться з Францією, Португалією та Угорщиною.