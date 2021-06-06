Сразу после Евро-2020 немецкий хавбек Тони Кроос обсудит с наставником команды свое будущее.

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После того, как турнир завершится, я подумаю и поговорю с Ганси Флик. Мы с ним давно знаем друг друга, – сказал Кроос.

В футболке Бундестим 31-летний хавбек дебютировал в 2010 году. Он успел провести за национальную команду 101 матч, забить 17 голов и отдать 19 результативных передач.

На групповом этапе Евро-2020 "немецкая машина" встретится с Францией, Португалией и Венгрией.