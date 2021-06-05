На Євро-2020 багато залежатиме від першої гри, – Мізін визначає фаворита і довіряє Шевченку

Колишній гравець національної збірної України Сергій Мізін називає лідером нашої групи Нідерланди і пророкує важку боротьбу. Крім того, ексгравець Динамо та Карпат поділяє думку Андрія Шевченка щодо вибору складу на чемпіонат Європи.

"Результати товариських матчів, як на мене, не є показником сили команди, – каже Сергій Мізін в коментарі Збірна24. – Тому особливо хвилюватися, наприклад, через нічию з Бахрейном не варто. Все буде вирішуватися безпосередньо на турнірі, а нинішні результати треба сприймати крізь призму підготовки".

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Мізін схвалює вибір тренерського штабу зі ставкою на перевірених футболістів і не дивується відсутності у заявці нових імен. "Я довіряю головному тренеру. Він пройшов довжелезний відбір на чемпіонат Європи, тепер він готує команду до турніру.

У Шевченка є певний кістяк. Нинішня збірна це сукупність молоді та досвідчених виконавців. Природно, що Андрій Миколайович зробив ставку на перевірених бійців. Нічого дивного немає у тому, що він майже не запрошував новачків із Зорі чи Олександрії. Він вірить і довіряє добре знайомим футболістам. Такий вибір треба прийняти і довіритися. Не бачу сенсу щось змінювати.

Ексгравець української національної команди вважає, що на Україну чекає непросте випробування: "На Євро-2020 вийшли найкращі збірні. Слабких суперників там немає.

Звичайно, що Нідерланди – фаворит нашої групи і найсильніший наш суперник. Ми перебуваємо приблизно на одному рівні з австрійцями, а Північна Македонія – трохи слабша.

Проте це в жодному разі не свідчить про те, що нам буде легко. Багато залежатиме від першої гри – як зіграємо з Нідерландами, так і продовжимо виступи на турнірі. Головне – не програти".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" стартують на Євро-2020 поєдинком з Нідерландами в Амстердамі 13 червня.