У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Барселона може придбати Романа Яремчука для підсилення атаки. В купівлі українця начебто зацікавлений сам президент каталонців Жуан Лапорта.

Сам футболіст не вірить у можливість такого трансферу. Нападник збірної України переконаний, що чутки не мають нічого спільного із реальністю.

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Чутки про інтерес Барселони? Я просто посміявся з цього. Це, по-перше, несолідно і не виглядає гарно,

– сказав Яремчук.

У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 20 матчах, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Його гол у ворота київського Динамо подарував Бенфіці путівку у плей-офф Ліги чемпіонів.