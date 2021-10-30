Ярмоленко зіграє проти Кейна: відомі пари 1/4 фіналу Кубка англійської ліги

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Свого суперника дізнався і Вест Хем Андрія Ярмоленка.

У попередньому раунді "молоти" у серії післяматчевих пенальті здолали Манчестер Сіті. Тепер Вест Хем пройде випробування лондонським Теттенхемом.

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Пари 1/4 фіналу Кубка англійської ліги виглядають так:

Тоттенхем – Вест Хем

Арсенал – Сандерленд

Брентфорд – Челсі

Ліверпуль – Лестер

Усі поєдинки відбудуться в передостанній тиждень 2021 року. Матчі у кубках та Лізі Європи є для Андрія Ярмоленка хорошим шансом проявити себе, адже на матчі чемпіонату Девід Мойєс довіряє місце у стартовому складі іншим виконавцям.