У попередньому раунді "молоти" у серії післяматчевих пенальті здолали Манчестер Сіті. Тепер Вест Хем пройде випробування лондонським Теттенхемом.
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Пари 1/4 фіналу Кубка англійської ліги виглядають так:
- Тоттенхем – Вест Хем
- Арсенал – Сандерленд
- Брентфорд – Челсі
- Ліверпуль – Лестер
Усі поєдинки відбудуться в передостанній тиждень 2021 року. Матчі у кубках та Лізі Європи є для Андрія Ярмоленка хорошим шансом проявити себе, адже на матчі чемпіонату Девід Мойєс довіряє місце у стартовому складі іншим виконавцям.