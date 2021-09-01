Ярмоленко став 4-м гравцем в історії, який провів за "жовто-синіх" 100 матчів. Раніше цю позначку долали Анатолій Тимощук (загалом 144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Руслан Ротань (100).

До речі Казахстан – Україна: відео провалу, який практично перекреслив шанси на чемпіонат світу-2022

Також невдовзі цей рубіж може подолати і Андрій Пятов, на рахунку якого вже 98 матчів у воротах національної команди.

Україна втратила важливу перемогу у матчі проти Казахстану, у драматичній кінцівці "жовто-сині" забили, але не зуміли втримати перемогу. В нас залишилося дуже мало шансів вийти на ЧС-2022: в нашому активі лише 4 очки та ще 4 матчі, один з яких – проти збірної Франції, який відбудеться вже 4 вересня.