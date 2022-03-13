Перед поєдинком "молотки" опублікували у соцмережах черговий пост на підтримку нашої Батьківщини. Деклан Райс, Андрій Ярмоленко та Девід Мойєс об'єдналися на фото заради України.

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Перший тайм поєдинку завершився без голів, а одразу по перерві на поле вийшов Ярмоленко. На 70-й хвилині Андрій відкрив рахунок і відзначився першим з липня 2020-го голом в АПЛ (тоді він також забив Астон Віллі). Українець емоційно відсвяткував взяття воріт і не стримав сліз. Трибуни та партнери тепло підтримали Андрія.

До завершення матчу команди обмінялися голами, а лондонцям вдалося втримати перемогу.

Чемпіонат Англії, 29 тур

Вест Хем – Астон Вілла 2:1

Голи: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 – Ремзі, 90.