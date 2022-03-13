"З моєю сім'єю поки все добре. Ми зідзвонюємося кілька разів на день. Мама і сестра вдома, за 25 хвилин їзди від центру Києва. Зараз до них приїхали інші родичі, які 4 дні провели у підвалі. Вони не виїхали з України, бо це їхня батьківщина, їхня земля, їхній дім. Я сам хотів би приєднатися до них. Для чого їм тікати?" – сказав Шевченко.

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Андрій Миколайович також звернув увагу на брехню влади агресора:

Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися. Ми уявити не могли, що Росія таке зробить. Це все виглядало нереальним.

Шевченко заявив, що неодноразово роздумував над поверненням в Україну, проте зараз це неможливо: "Країну закрили миттєво. Аеропорти бомбили першими. Тому я вирішив захищати країну тим, чим можу. Розповідаю світу, хто ми і як ми страждаємо. Допомагаю жертвам війни та біженцям".

Шевченко спільно з фондом GoFundMe зібрав 343 тисячі євро для Червоного Хреста. Організація Milan Foundation виставила на продаж копії футболок з переможного фіналу Ліги чемпіонів-2003:

Мій друг Джорджо Армані зателефонував і особисто взявся за справу. Я говорив з мерами Флоренції та Мілану. Сподіваюся незабаром оголосити про ще одну ініціативу. Мілан – мій другий дім. Це дуже щедре місто. Я впевнений, що Мілан прийме багато біженців з України.

Також легендарний український футболіст відзначив дії Президента України:

Зеленський справляється дуже мужньо. Він згуртував навколо себе українців.

Екстренер збірної України висловив чітку позицію України: "Ми хочемо миру. Але якщо здамося зараз – втратимо нашу свободу. Ми боремося за нашу волю, за наші права. Україна хоче зближення з Європою. Ми ні на кого не нападали, ми просто захищаємося".