Ярмоленко виділив причини провалу у грі з Англією

Капітан збірної України поділився емоціями від чвертьфіналу Євро-2020. Також Андрій знайшов позитив після невдалого поєдинку.

"Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Тому їх вітаю і бажаю удачі в майбутньому. Напевно, нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш м'яч на 3-й хвилині, то відразу все ламається – доводиться перебудовуватися", – сказав Ярмоленко.

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Також Андрій не скупився на компліменти для своєї команди:

Ми – відмінна команда з хорошим колективом. Ми знаємо, як і завдяки чому ми можемо грати. Незважаючи на те, що ми програли 0:4 сьогодні, я пишаюся перебуванням в цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід в таку стадію – це величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом.

На завершення Ярмоленко підсумував Євро-2020 для України.

Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, та в цілому я задоволений результатом. Ми затрималися довше на турнірі, ніж такі команди, як Німеччина, Португалія, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим. Так, сьогодні ми програли, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися вважаю, однією з найкращих команд світу, – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що українці поступилися Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.