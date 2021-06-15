Ярмоленко сварився з братами Суркісами: футболіст розсекретив деталі свого трансферу

Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко пригадав, як покидав Динамо. Виявляється, все відбулося не надто гладко.

За словами футболіста, перед своїм продажем він підписав новий контракт з Динамо, щоб не залишити свій клуб ні з чим.

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Разом з тим між Ярмоленком та керівництвом клубу виникали непорозуміння.

Якби Ігор Суркіс не продав мене – я б залишився в Динамо і робив би професійно свою роботу. Звичайно, я ображався на Суркіса. Були непорозуміння, образи, була купа сварок і з Ігорем Михайловичем, і з Григорієм Михайловичем. Але зараз ми добре спілкуємося. Я дуже вдячний цим людям, тому що вони зробили мене тим, ким я є зараз, – сказав хавбек.

Нагадаємо, у 2017 році Динамо продало Ярмоленка у Борусію Дортмунд за 25 мільйонів євро. Вже через рік "джмелі" продали українця за 20 мільйонів у лондонський Вест Хем.